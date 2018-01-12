Haber: Semih Baykal

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin henüz ilk dakikası dolmadan MTAL 7-0’lık seri yakaladı. Sosyal Bilimler Lisesi ilk sayılarını 2.dakikada buldu: 7-2. Bu dakikadan sonra MTAL farkı açtı ve 5.dakikayı 16-6 üstünlükle geride bıraktı. 7.dakikayı 20-11 ile geçen MTAL ilk periyodu 24-15 önde tamamladı. 2.çeyrekte Sosyal Bilimler Lisesi rakibi MTAL’e göre daha iyi bir oyun ortaya koydu. Sosyal Bilimler Lisesi 3.dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 27-20. Sosyal Bilimler Lisesi 6.dakikada farkı 3 sayıya çekti: 27-24. 8.dakika 29-26 ile geride kalırken ilk yarının bitimine 55 saniye kala Sosyal Bilimler Lisesi oyunu dengeledi ve soyunma odasına 29-29 eşitlikle gidildi. 3.periyodun 2.dakikası 32-29 MTAL üstünlüğü ile geride kaldı. 6.dakika 40-35 MTAL üstünlüğü ile geçilirken, 8.dakikada fark 11 sayıya kadar çıktı: 46-35. MTAL son çeyreğe 50-37 önde girdi. Son bölümün 3.dakikası 55-43, 5.dakikası ise 57-45 MTAL üstünlüğü ile sürdü. 8.dakikayı 59-48 ile geçen MTAL maçtan 62-52 galip ayrılarak Sosyal Bilimlerin gruptan çıkma şansını bitirdi.