Haber: Aysun Beykoz

Şengül, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Şengül, "İlk yarıda temposuz oynadık. İkinci yarıda oyunu lehimize çevirdik. Küçük dokunuşlar ve oyuna müdahalemizle daha etkili olduk ve sahadan galibiyetle ayrıldık." dedi. Yeni bir takım olduklarını ve her maçın kendileri için deneyim olduğunu vurgulayan Şengül, "İlerleyen haftalarda daha iyi olacak ve hedeflerimize ilerleyeceğiz. Bu sene Giresunspor'u bir üst lige çıkartmak hedefimiz. Önümüzdeki haftalarda daha güzel bir Giresunspor izleteceğiz." diye konuştu.