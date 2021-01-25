İkinci yarıya rahat başladık 3-0

Haber: BMA

Türkiye Voleybol 1.liginde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı ikinci yarıya galibiyetle başladı. Ligde liderliğini sürdüren Belediyespor, Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik Osb Teknik Koleji Gençlik takımı konuk etti. 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Bolu’nun Sultanları, her seti önde götürdüğü karşılaşmadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın başından sonuna üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Belediyespor, maçın ilk setinden 25-19 üstün ayrılarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. İkinci sete aynı düzen ve istikrarla başlayan Bolu’nun Sultanları, set sonundaki hatalara rağmen 25-21’lik skorla ikinci seti de kazanmasını bildi. Maçın üçüncü setinde rakibine şans tanımayan Bolu Belediyespor setten 9 sayılık farkla 25-16 galibiyetle ayrılarak maçın sonucunu 3-0 olarak belirledi.

Aldığı galibiyetle liderliğini sürdüren Bolu Belediyespor ligin 12.haftasında Gaziantep’e konuk olacak. Bolu Belediyespor, Merinos takımıyla 30 Ocak Cumartesi saat 14.00’da Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda karşı karşıya gelecek.