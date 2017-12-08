Haber: Semih Baykal

Bolu’yu 2 gündür etkisi altına alan kar yağışı özellikle Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde çok daha etkili oldu. Zorlu kış şartlarına rağmen Bolu’da oynanan Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği maçlarına gelen Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu alkışı hak etti. Maçı kazanan 50.Yıl Ortaokulu da takdir aldı. Maça iyi başlayan 50.Yıl OO. 3-1 ve 6-4 üstünlükleri yakaladı. Dörtdivan Y.Emre İHO bir ara oyundan kopunca 50.Yıl OO skoru 11-4’e getirdi. 15-6, 18-11 ve 22-14’lük üstünlükleri yakalayan 50.Yıl OO seti 25-16 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.setin başında 50.Yıl OO 3-1 öne geçti. Ancak toparlanan D.DivanY.Emre OO bir anda 5-3’lük üstünlüğü sağladı. Oyunu 6-6’ya getiren 50.Yıl OO 9-6 öne geçtikten sonra durumu 12-9’a getirdi. Bu bölümden sonra rakibine sayı şansı vermeyen 50.Yıl OO seti 25-9 maçı da 2-0 kazandı.