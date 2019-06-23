İkisi De Boluspor'da Yetişti

Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı beyazlılar, Emre Kılınç için 5 milyon euro bonservis bedeli isterken, Fenerbahçe bu rakama sıcak bakmıyor. Sarı lacivertlilerin bu transferde, başta Alper olmak üzere bazı futbolcuları takasta kullanmayı amaçlıyor. Demir Grup Sivasspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 yılının ara transfer döneminde 225 bin euro bonservis bedeliyle Sivasspor'a gelmişti. Süper lig transferinin yine en çok konuşulan ismi Cengiz Umut Meraş ise geçtiğimiz gün 13 Milyon TL karşılığında Bursaspor'dan Beşiktaş'a geçmişti. Boluspor alt yapısında yetişen iki oyuncu başarıları ve transferleri ile kırmızı beyazlı camianın gururu oldular.