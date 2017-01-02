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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • İl Birinciliği Turnuvası yapılacak

    GHSİM ve Bolu Satranç İl Temsilciliğinin düzenlediği "2016-2017 Etkinlik Dönemi Bolu İl Birinciliği" 6 - 10 Ocak 2017 tarihlerinde Karaçayır Gençlik Merkezinde yapılacak.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 13:22
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    İl Birinciliği Turnuvası yapılacak

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Tek kategoride yapılacak olan turnuvanın online kayıtları başladı. Turnuvaya son başvuru tarihi 5 Ocak 2017 saat 17:00. Turnuva 7 tur İsviçre Sistemi ile 90 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempo ile oynanacak.

    Küçükler Şampiyonası Topkapı'da

    2016-2017 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 21-27 Ocak 2017 tarihleri arasında WOW Topkapı Palace Hotel (7–8 yaş) ve Mardan Palace Hotel (9–12 yaş) salonlarında gerçekleştirilecek.

    Yıldızlar Satranç Şampiyonası Belek'te

    2016 - 2017 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası (13 - 18 yaş aralığı) 21 Ocak (geliş) – 27 Ocak (çıkış) 2017 tarihleri arasında Antalya - Belek Bellis Deluxe Hotel'de gerçekleştirilecek. Bellis Deluxe Hotel'de tek, iki ve üç kişilik odalarda olmak üzere toplam 750 yatak ‘Alkolsüz Herşey Dahil' konaklama olanağı kapasitesi sağlandı.

    Bolu'da toplantı yapılacak

    Antalya' da 21-27 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 2017 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları ile ilgili 30 Aralık Cuma günü saat 18:00' de Ceviz Ağacı kafede toplantı yapılacağı açıklandı.

    Anahtar Kelimeler: GHSİM, Bolu, Satranç, İl, Temsilciliğinin

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