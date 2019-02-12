İl Müdürü Antrenörlerle Buluştu

Haber: Gökhan Aksoy

Tanışma toplantısı İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA’nın sporun anlam ve önemi hakkında yaptığı konuşma ile başladı. Akabinde toplantıda bulunan personeller tek tek kendilerini ve görevlerini tanıttı. Toplantımız İl Müdürümüz ve antrenörlerin sporu geliştirmek adına yapılabilecekler konusunda fikir alışverişi ile sona erdi. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak toplantıya katılan personelimize katılımlarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder; çalışmalarında başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.