İl Spor Merkezleri Açılıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’da İl Spor Merkezlerine başvurular bilgi için Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ek binasına yapılabilecek. Ayrıca 0 374 215 13 57 – 0 374 210 10 77 nolu telefonlardan da bilgi alınabilecek. 5-18 yaş arası herkesin katılabileceği İl Spor Merkezlerinde ilimizde 25 branşta eğitim verilecek.

Bakandan Müjde Geldi

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi. Kasapoğlu, "Bakanlığımızın il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimiz pandemi nedeniyle bir müddettir kapalı. Birkaç gün önce halı sahalarımızı İçişleri Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın belirlediği tedbirler çerçevesinde halkımızla buluşturduk. Orada sistem güzel bir şekilde işlemeye başladı. Sporcularımız için önemli bir yer haline gelen il spor merkezleri ve il engelli spor merkezlerimizi bahsettiğim tedbirler çerçevesinde halkımızla buluşturacağız” dedi. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tesislerde hijyen kurallarına uyulacağını aktardı. "Pandemi süreci çerçevesinde tedbirlere sporcularımız, gençlerimiz ve halkımız riayet edecek. Sonrasında bu süreci atlatır atlatmaz saha sık bir şekilde kullanacağız. Tesislerimizin hem sporcularımız hem de halkımız için. Tesisler, sadece profesyonellere değil tüm halkımıza açık. Yedi gün 24 saat usulüne göre bu tesisleri hizmete açtık. Operasyonlarımız bu çerçevede işliyor. 'İnşallah bu salgın sürecini atlatıp, dolu dolu hizmet verelim.' diyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."