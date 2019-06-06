İl Spor Merkezleri Başlıyor

Haber: Gönül Olutürk

Gençler için, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca her yıl düzenlenen İl Spor Merkezlerinde Yaz Dönemi çalışmaları, 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 10.30 da 17 Temmuz Spor Salonu’nda yapılacak tören ile resmi olarak başlayacak. 5-18 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabilecekleri İl Spor Merkezi ve Engelliler Spor Merkezi çalışmalarının açılış törenine tüm Bolu halkı davet edildi. İl Spor Merkezlerinde ücretsiz spor dalları şunlar: Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, bocce, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, hokey, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, oryantiring, satranç, taekwondo, tenis ve voleybol. Yüzme branşının ise ücretli olduğu kaydedildi.