İlacımız seri galibiyet

Haber: N.Halid Altundal

Adanaspor karşısında istekli, arzulu birbiri için kenetlenmiş bir takımın olacağını belirten 40 yaşındaki teknik adam, “Cumartesi günkü maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum” dedi. Teknik Direktör Mustafa Er, ilk 9 haftalık bölümde hedefledikleri puanın biraz gerisinde kaldıklarını, milli arayı iyi değerlendirdiklerini ve yeşil beyazlı camianın arzuladığı Bursaspor’u izletmeye cumartesi günkü Adanaspor maçıyla birlikte başlayacaklarını söyledi. Mustafa Hoca antrenman öncesinde soruları yanıtlarken, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

GALİBİYETLE DÖNECEĞİZ

“9 tane gerçekten şiddeti çok yoğun antrenman yaptık. Bunun karşılığını göreceğimizi düşünüyorum. Milli araya girmeden önce 6 puanı hedefliyordun ancak iki maçta 4 puan aldık. Balıkesirspor maçıyla olduğu gibi yine galibiyetle dönmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla da bunu konuşuyoruz. Bu hafta iyi bir rakiple oynayacağız. Son 2 maçta 6 gol attılar. Tehlikeli, iyi oyunculardan kurulu rakibin artılarını eksilerini değerlendiriyoruz.”

İSTEKLİ VE ARZULUYUZ

“Kendi sahamızdaki Balıkesir ve Boluspor ile oynadığımız son iki maçı kazandık. Bunu devam ettirmek, artı yenilmezlik serisiyle birlikte üst sıralara doğru tırmanmak amacındayız. İstekli, arzulu birbiri için kenetlenmiş bir grup olacak sahada. Maçı kazanmak adına 90 dakika savaşan, kazanmak adına futbolun gereklerini yerine getiren, mağlubiyeti kabul etmeyen ki bunlar bizim olmazsa olmazımız, bunu sahaya yansıtırsak cumartesi günkü maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum.”