Haber: Esra Öztürk

Yücel Hoca; “Boluspor maçı çok önemli bir müsabaka, onlar da sezona iddialı olmak için başladılar. Önemli bir ekip zaman zaman son derece sürpriz neticeler alıyorlar. Biz de puanın ne kadar önemli olduğu bu hafta berabere kalmamıza rağmen üçüncülüğe yüklememizden belli. Biz de hiç kaybetmeye tahammülümüz yok her maçı final olarak görüyoruz. Zevkli ve kaliteli bir müsabaka olacağını düşünüyoruz. Şehrimize iyi bir neticeyle dönme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor, inşallah iyi bir neticeyle döneriz" dedi.