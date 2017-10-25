Haber: Semih Baykal

İlimiz Çetiner Erdoğan sezonu 1’nci Amatör ligi 2017-2018 sezonu bu hafta sonu Karaçayır Sentetik Sahalarında yapılan müsabakalarla başladı. Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, ilimiz takımlarından Geredespor- Kıbrıscıkspor ve Karacasuspor-Elvan İnşat Kızıkspor maçlarını takip etti. Akabinde Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubunda namalup maçlarına devam eden Bolu Belediyespor takımımızın Trabzon İdmanocağı ile olan maçında takımımıza destek verdi. Son olarak Boluspor Futbol takımımızın Balıkesir Spor maçını Bolu Valisi Sayın Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz ve il protokolü ile birlikte izledi.

“DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

İl Müdürü Şahin Ertem takımlarımız için şu ifadeleri kullandı; "İlimiz takımlarına olan güvenimiz ve desteğimiz devam edecektir. Tüm takımlarımızı gösterdikleri üstün mücadeleden dolayı kutlar, başarılarının daim olmasını temenni ederim."