İlimizi Canip Baysal Temsil Ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Yıldız Erkeklerde 12 Yıldız Kızlar 11 takım olmak üzere toplamda 23 takım şampiyonada mücadele ediyor. Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlarda ilimizi C.Baysal Ortaokulu temsil ediyor. Tek maç lig usulüne göre oynanan müsabakalarda gruplarını 1'inci tamamlayan takımlar bir üst tura terfi edecek. Şampiyonanın ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Takımlar bir birilerini yenebilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Yıldız Erkeklerde:

A Grubunda, Düzce Gümüşova Ortaokulu, Sakarya Adapazarı İ.H Ortaokulu, Samsun Şehit Burak Zor İ.H Ortaokulu, Kırklareli Namık Kemal Ortaokulu, B Grubunda, Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Kastamonu Şehit Şerife Bacı Ortaokulu, Kocaeli Mustafa Necati Ortaokulu, Bolu Canip Baysal Ortaokulu, C Grubunda, Tekirdağ 125.Yıl Ortaokulu, Ankara Maltepe Ortaokulu, Bartın Toki Ortaokulu, İstanbul Orhangazi Ortaokulu yer alıyor.

Yıldız Kızlarda:

A Grubunda, Kastamonu Pınarbaşı Şehit Ramazan Akkaya Ortaokulu, Ankara Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu, İstanbul Göktürk Turgut Özalp Ortaokulu, Tekirdağ MükerremAli Kayan Ortaokulu, B Grubu, Düzce 75.Ortaokulu, Bolu Canip Baysal Ortaokulu, Kocaeli Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, Sakarya Ali Fuat Paşa Ortaokulu, C Grubunda, Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Zonguldak Ormanlı Ortaokulu, Kırklareli Pınarhisar Atatürk Ortaokulu takımları yer alıyor.