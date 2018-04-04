Haber: Gönül Olutürk

Erasmus+ projeleri kapsamında yapılan 70 gencin katıldığı ve İtalya, Almanya, Polanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Arnavutluktan ortakların yer aldığı ‘Time Travellers – TheEuropeanPerspective II’’ Gençlik Değişimi projesi 19-28 Mart 2018 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirildi. Erasmus+ projeleri kapsamında yapılan 70 gencin katıldığı projede Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı farklı illerden Gençlik Merkezleri temsil edilmiştir. İlimizden İl Müdürlüğümüzü temsilen Bolu Gençlik Merkezimizin üyesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği 3. Sınıf öğrencisi olan Şule Nur Arabacı katılmıştır. Konu ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “İlimizi ve kurumumuzu en iyi şekilde temsil ettiği için Gönüllü Gencimiz Şule Nur Arabacı’ya İl Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyoruz” dedi.