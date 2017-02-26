Haber: Erdal Tanrıverdi
Stadyum: 19 Mayıs
Hakemler: Suat Arslanboğa, Bülent Gökçü, Süleyman Özay
Samsunspor: Muyters, Abdülkerim, Erkam, Murat (87.dk.Adiloviç), Mustafa, Vedat, Hasan, Kenan, Göksu (72.dk.Gökay), Kone
Boluspor: Soner, Alim, Ramazan, Fatih, Hakan, Abdülkadir (63.dk.Özgür), Musa Sinan, Yusuf Emre (46.dk.Andre Santos), Kadir (72.dk.Bentley), Poepon, Jansen
Goller: 48.dk.Murat, 70.dk.Kone, 90.dk.Hasan (Samsunspor)
Sarı Kart: 16.dk.Kadir (Boluspor)
Maçtan Dakikalar
23.dk: Musa Sinan cezasahası dışından sert vurdu. Top kalecide kaldı.
32.dk: Rakip takım cezasahası içinde net pozisyonda topu kaleye gönderemedi.
33.dk: Güzel hareketlerle ilerleyen Jansen'in şutu Ercan'dan döndü.
41.dk: Poepon savunma arasına girdi 2 kez topu kaleye gönderemedi. Poepon 1 dakika sonra ceza sahası dışından sert vurdu, top direği yalayarak auta gitti.
43.dk: Kone'nin yerden sert vuruşunda top kaleci Soner'de kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
48.dk.(GOL): Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Murat çok sert vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0.
66.dk: Poepon frikiği kullandı top üstten auta gitti.
70.dk.(GOL): Boluspor atağında topu kapan Samsunspor'da cezasahası içinde topa yerden sert vuran Kone farkı 2'ye çıkardı.
90.dk.(GOL): Hasan boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve maçın sonucunu belirledi.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Boluspor'da deplasmanda kazanamama serisi 5 maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla büyük yara aldı.
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