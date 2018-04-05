banner133

banner128

05 Nisan 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İlk 2 iddiamız devam ediyor

    Boluspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ yaptığı açıklama da tek hedeflerinin süper lige çıkmak olduğunu vurguladı.

    05 Nisan 2018 Perşembe 09:59
    Bu haber 107 kez okundu
    İlk 2 iddiamız devam ediyor

    HABER:Gönül Olutürk

    Spor Toto 1'inci Ligi'nde ilk 2 hedefini sürdüren Boluspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçına hazırlanıyor. Ligde topladığı 47 puanla 6'ncı sırada yer alan Boluspor, hazırlık çalışmaları kapsamında Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ve kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını belirterek, "Bu takımın 10'uncu hafta 8 puanı vardı. O takımı aldık nerelerden nerelere getirdik. İlk 2 iddiamız devam ediyor. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Bu hafta Elazığ maçı çok zorlu bir maç. Onların da bizim de kırılma maçımız. Yendiğimiz zaman onları saf dışı bırakıyoruz. Yolumuza ondan sonra daha kolay devam etme şansına sahibiz. Tabii ki gönlümüz ilk 2'ye çıkmak. Çünkü uzun yıllar oldu, 26 sene oldu. 1992'de düştük. Artık seyircimize, camiamıza böyle bir heyecan tattırmak istiyoruz. İnşallah düşündüklerimizi hayata geçiririz. İlk 2'den çıkamasak da ben bu takımın daha önceki yıllara göre birlik beraberliğinin daha iyi olduğunu görüyorum. O yüzden play off'tan da çıkarız diye umut ediyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Hafta, Sonu, Sahasında, Karşılaşacağı

    YORUM YAZ

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Hoca 1 saat önce yorumlandı

      hakkı kardeşim dediğine sen inanıyormusun? bu takım ilk 2 ye girer ama önünden birileri çekilirse! sen anladın...

      @Cevapla

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİMLİK DEĞİŞTİRME MACERASI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Mete Yarar, Boluda’ydı …
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan AŞK VE SEVGİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ ÖNLER
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRKÜLER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR MANİSA BASKETBOL
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Gerçekten Mutlu musunuz?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GAZOZ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124