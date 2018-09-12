HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. Ligde 2018-2019 sezonunun ilk 4 haftası geride kaldı. A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle liglere 1 hafta ara verilirken geride kalan 4 haftada ortaya çıkan istatistiklerde oynanan toplam 36 karşılaşma sonunda ağlar 87 kez havalandırılırken maç başına ortalama ise 2.4 oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ AVERAJLA LİDER

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşen Gençlerbirliği, 2018-2019 sezonuna iyi başlayan ekiplerin başında geldi. Ligin yeni ekiplerinden olan Hatayspor’u 1-0 yenerek lige başlayan Gençlerbirliği, Altınordu’yu 2-1 Eskişehirspor’u da 5-0 son haftada ise Ankara derbisinde Osmanlıspor’u 1-0 yenerek 4 maçtan da galip ayrılarak 12 puan ve averajla ligde liderlik koltuğunda yer aldı.

Sezona iyi başlayan bir diğer takım ise Boluspor oldu. Sezona Osmanlıspor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlayan Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-1, Ümraniyespor’u 3-1 ve son haftada ise AfjetAfyonspor’u 1-0 yenerek 4 maçını da kazanarak zirve ortağı olan bir diğer takım oldu. Sezona iyi bir başlangıç yapan Giresunspor ise ilk 3 haftada Eskişehirspor’u 3-1, Osmanlıspor’u 1-0 ve Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 yenerek 3 maçta 3 galibiyet alarak çıkış yaptı ancak son haftadeplasmandaÜmraniyespor’a 2-0 kaybederek ciddi bir yara aldı.

Paıxao 4 Maçta 5 Golle Zirvede

18 Takımın mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 4 haftada 36 karşılaşma oynandı ve bu karşılaşmalar sonunda fileler 87 kez havalandı. Maç başına atılan gol ortalaması ise 2. 4 oldu. 4 hafta sonunda 64 futbolcu gol sevinci yaşarken Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden olan Altay’ın golcü oyuncusu Paıxao 4 maçta attığı 5 golle gol krallığı sıralamasında zirvede yer aldı. Gol krallığı yarışında Gençlerbirliği’nden Bekir Yılmaz, Adana Demirspor’dan MıckaelFranckPote ve AfjetAfyonspor’dan Oltan Karakullukçu’da 3’er golle takip etti.

İSTANBUL VE DENİZLİ ÜZGÜN

İlk 4 hafta sonunda oynanan 36 karşılaşmanın 9’u beraberlikle biterken berabere biten 9 karşılaşmadan sadece 2’sinden gol sesi çıkmadı. Ligin ilk haftasında Balıkesir Baltok ile Hatayspor ve ligin 3. Haftasında oynanan Denizlispor ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar gol göremedi. 87 golün atıldığı 4 hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alan Gençlerbirliği ve 4. Sırada yer alan Altay rakip fileleri 9’ar kez havalandırarak en fazla gol atan takımlar olurken en az gol atan takım ise deplasmanda Adana Demirspor’u yendiği karşılaşmada attığı tek golle 3 puan kazanan Denizlispor oldu. 4 hafta sonunda kalesinde en fazla gol gören takım 11 golle İstanbulspor olurken, Gençlerbirliği ise kalesinde gördüğü 1 golle en az gol yiyen takım oldu. Ligin ilk 4 haftası sonunda Gençlerbirliği, Boluspor ve Altay mağlubiyet yüzü görmeyen takımlar oldu.