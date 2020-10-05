"İlk 4 haftada topladığımız en yüksek puan olabilir"



Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, Ankaraspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, 61. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 78. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısından iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

"Milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağız"

Milli ara öncesinde hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, oyun anlamında geliştiklerini söyledi. Eroğlu, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Ankaraspor'un da genç, dinamik oyuncuları ve savunma kurgusuna yaptıkları takviyeler ister istemez direnci arttırdı. İlk yarıda topa sahip olan, ön alan baskısı yapan ve pas organizasyonunu engelleyen bir kimlikte oynadık. 40'ncı dakikada kalemize gelen bir pozisyon vardı. Bunun dışında sürekli kenarlardan ve merkezden getirdiğimiz toplarla etkili olmaya çalıştık. Bir türlü o golü atamadık fakat direnç karşısında da geri adım atmadık. Sürekli oyunun temposunu yükseltmeye çalıştık. Belli bir dakikadan sonra rakibin hata yapacağını biliyorduk. İkinci yarıda yine rakip alanda oynamayı tercih ettik. Golü bulduktan sonra da işimiz biraz daha rahat oldu. Rakibimizin de pozisyonları oldu ama oyunun büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koyduk. 1-0'dan sonra farkı daha da arttırabilirdik ama gerçekleşmedi. Çok yüksek tempoda oynanan, iki takımın da çok mücadele ettiği bir maç oldu. 2-0 kazandık mutluyuz. Skor ve 3 puan çok güzel ama gelişen oyun sistemimizin sahaya yansımasıyla birlikte milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağız. Altınordu olarak TFF 1. Lig'e çıktığımız ilk seneden beri ilk 4 haftada topladığımız en yüksek puan olabilir. Futbolcularımı tebrik ederim, bundan sonraki maçlarda Ankaraspor'a başarılar dilerim" dedi.

Güneş: "Girilen pozisyonları değerlendiremeyince kaybetmek kaçınılmaz gibi oluyor"

Maçı değerlendiren Ankaraspor Teknik Direktörü Ali Güneş ise "Üzüntü duyuyoruz. Takımımıza katılan yeni oyuncularımız vardı. Yeni oyuncuların adaptasyonlarında sıkıntı yok ama maç eksiklikleri olduğunu gördük. Gol atanın kazanacağı bir maçtı. İlk yarıda Altınordu'nun net pozisyonları vardı ama bizim de Beykan'la girdiğimiz bir pozisyonumuz vardı. Özellikler ikinci yarının başında çok net pozisyonlarımız vardı. Bu tür maçlarda girilen pozisyonları değerlendiremeyince kaybetmek kaçınılmaz gibi oluyor" ifadelerini kullandı.