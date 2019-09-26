İlk 5 Haftanın En'leri

Haber: Birol Ertunç

Beş haftası geride kalan TFF 1. Lig'de liderliği averaj farkıyla Ümraniyespor elinde bulunduruyor. 10 puandaki bir diğer takım olan Akhisarspor ise ikinci sırada. Ligde galibiyeti bulunmayan Boluspor ve Giresunspor'un yanı sıra sezona -6 puanla başlayan Eskişehirspor küme düşme potasında yer alıyor.

Gol krallığı

Emircan Altıntaş (Ümraniyespor) | 4

Aldin Cajic (İstanbulspor) | 4

Burhan Eşer (Akhisarspor) | 4

Emeka Eze (Adanaspor) | 3

Asist krallığı

Ibrahim Sissoko (Eskişehirspor) | 3

İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) | 3

En fazla isabetli şut atan oyuncular

Anıl Koç (Altınordu) | 12

Emircan Altıntaş (Ümraniyespor) | 8

Marco Paixao (Altay) | 8

Aldin Cajic (İstanbulspor) | 8

Burhan Eşer (Akhisarspor) | 8

Emre Güral (Eskişehirspor) | 7

En fazla isabetsiz şut atan oyuncular

Marko Milinkovic | 10

Marco Paixao (Altay) | 9

Gökhan Karadeniz (Hatayspor) | 8

Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor) | 7

Emre Güral (Eskişehirspor) | 7

Hüseyin Çolak (Menemen Spor) | 7

Anıl Koç (Altınordu) | 7

En fazla isabetli kafa vuruşu

Marco Paixao (Altay) | 3

Mickael Pote (BB Erzurumspor) | 3

Hüseyin Çolak (Menemen Spor) | 3

Raul Rusescu (Giresunspor) | 3

En fazla şutu direkten dönen oyuncu

Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor) | 2

Ceza sahası içinden en fazla isabetli şut atan oyuncular

Anıl Koç (Altınordu) | 9

Burhan Eşer (Akhisarspor) | 7

Emircan Altıntaş (Ümraniyespor) | 7

Aldin Cajic (İstanbulspor) | 7

Ceza sahası dışından en fazla isabetli şut atan oyuncular

Doğa İşeri (Balıkesirspor) | 4

Timur Temeltaş (Ümraniyespor) | 3

Anıl Koç (Altınordu) | 3

Mustafa Eskihellaç (Boluspor) | 3

Mertcan Caner Öztürk (Osmanlıspor) | 3

Gökhan Süzen (Ümraniyespor) | 3

Vedat Bora (Adana Demirspor) | 3

En yüksek pas yüzdesine sahip kaleciler

Akın Alkan (Hatayspor) | 91,6%

Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor) | 85,1%

Muhammed Alperen Uysal (İstanbulspor) | 81,6%

Rakip yarı sahada en fazla isabetli pas veren oyuncular

İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor) | 157

Anton Putsila (Altay) | 134

Onur Ergün (İstanbulspor) | 129

En fazla korner kullanan takımlar

Akhisarspor | 37

Eskişehirspor | 31

BB Erzurumspor | 30

En fazla ikili mücadele kazanan oyuncular

Hüseyin Çolak (Menemen Spor) | 55

Burak Aydın (Keçiörengücü) | 53

Burhan Eşer (Akhisarspor) | 45

Eric Ayuk (Osmanlıspor) | 43

Yonathan Del Valle (Giresunspor) | 43

En fazla hava topu kazanan oyuncular

Hüseyyin Çolak (Menemen Spor) | 41

Gençer Cansev (Altay) | 22

Sinan Osmanoğlu (Altınordu) | 19

En çok penaltı kurtaran kaleci

Erhan Erentürk (Altınordu) | 2

En fazla kurtarış yapan kaleciler

Andrija Vukovic (Balıkesirspor) | 23

Goran Karacic (Adanaspor) | 19

Metin Uçar (Keçiörengücü) | 19

Ibrahim Sehic (BB Erzurumspor) | 19

En fazla ofsayta düşen oyuncular

Marco Paixao (Altay) | 10

İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) | 9

Innocent Emeghara (Karagümrük) | 8

En çok penaltı kazanan takımlar

Akhisarspor | 4

Adanaspor | 2

Eskişehirspor | 2