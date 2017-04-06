Haber: Aysun Beykoz

Boluspor 38 puanla 7. sırada bulunurken 40 puanlı Giresunspor, 41 puanlı Ümraniyespor ve 43 puanlı Göztepe muhtemel rakiplerimiz olarak dikkat çekiyor. İkincilik yarışında olan Sivasspor ve Eskişehirspor'da puan farkına göre zirve yarışında görülse de, performanslarına göre Boluspor ile birlikte ilk altı yarışında ilerleyen haftalarda yer alabilirler. Bu hafta itibariyle muhtemel rakiplerimiz Göztepe, Ümraniyespor ve Göztepe'nin önümüzdeki 3'er haftalık maç programı şöyle;

GÖZTEPE

Boluspor-Göztepe

Bandırmaspor-Göztepe

Göztepe-Adana Demir

ÜMRANİYESPOR

Ümraniyespor-Yeni Malatya

Sivasspor-Ümraniyespor

Ümraniyespor-Mersin İ.Y

GİRESUNSPOR

Giresunspor-Bandırmaspor

Adana Demir-Giresunspor

Giresunspor-Yeni Malatya

BOLUSPOR

Boluspor-Göztepe

Altınordu-Boluspor

Boluspor-Bandırmaspor