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06 Nisan 2017 Perşembe
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    • İLK ALTIDA BOLUSPOR VE DİĞERLERİ

    TFF 1. ligde yeniden ilk altı potasına giren Boluspor'un rakipleri hemen hemen belli oldu. Ligin bitimine 8 maç kala 4 takımdan 3'ü play-off bileti almak için kalan haftalarda önemli bir yarışa girecek.

    06 Nisan 2017 Perşembe 14:53
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    İLK ALTIDA BOLUSPOR VE DİĞERLERİ

    Haber: Aysun Beykoz

    Boluspor 38 puanla 7. sırada bulunurken 40 puanlı Giresunspor, 41 puanlı Ümraniyespor ve 43 puanlı Göztepe muhtemel rakiplerimiz olarak dikkat çekiyor. İkincilik yarışında olan Sivasspor ve Eskişehirspor'da puan farkına göre zirve yarışında görülse de, performanslarına göre Boluspor ile birlikte ilk altı yarışında ilerleyen haftalarda yer alabilirler. Bu hafta itibariyle muhtemel rakiplerimiz Göztepe, Ümraniyespor ve Göztepe'nin önümüzdeki 3'er haftalık maç programı şöyle;

     

    GÖZTEPE

    Boluspor-Göztepe

    Bandırmaspor-Göztepe

    Göztepe-Adana Demir

     

    ÜMRANİYESPOR

    Ümraniyespor-Yeni Malatya 

    Sivasspor-Ümraniyespor 

    Ümraniyespor-Mersin İ.Y 

     

    GİRESUNSPOR

    Giresunspor-Bandırmaspor 

    Adana Demir-Giresunspor 

    Giresunspor-Yeni Malatya 

     

    BOLUSPOR

    Boluspor-Göztepe 

    Altınordu-Boluspor 

    Boluspor-Bandırmaspor  

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, Yeniden, Ilk

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