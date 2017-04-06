Haber: Aysun Beykoz
Boluspor 38 puanla 7. sırada bulunurken 40 puanlı Giresunspor, 41 puanlı Ümraniyespor ve 43 puanlı Göztepe muhtemel rakiplerimiz olarak dikkat çekiyor. İkincilik yarışında olan Sivasspor ve Eskişehirspor'da puan farkına göre zirve yarışında görülse de, performanslarına göre Boluspor ile birlikte ilk altı yarışında ilerleyen haftalarda yer alabilirler. Bu hafta itibariyle muhtemel rakiplerimiz Göztepe, Ümraniyespor ve Göztepe'nin önümüzdeki 3'er haftalık maç programı şöyle;
GÖZTEPE
Boluspor-Göztepe
Bandırmaspor-Göztepe
Göztepe-Adana Demir
ÜMRANİYESPOR
Ümraniyespor-Yeni Malatya
Sivasspor-Ümraniyespor
Ümraniyespor-Mersin İ.Y
GİRESUNSPOR
Giresunspor-Bandırmaspor
Adana Demir-Giresunspor
Giresunspor-Yeni Malatya
BOLUSPOR
Boluspor-Göztepe
Altınordu-Boluspor
Boluspor-Bandırmaspor
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