Haber: Esra Öztürk

Kırmızı beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarını Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde Antalya’da gerçekleştiriyor. Boluspor’un yeni transferi Ahmethan Köse, takımın Antalya Kampı’na katılarak takımla ilk çalışmalarına başladı. Bolsupor takımı hazırlıklarını çift idmanla gerçekleştiriyor. Karafırtınalar, yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında koordinasyon çalışması ile ısınma gerçekleştirildi. Daha sonra iki grup halinde sınırlı alan oyunu oynanırken, çekişmeli geçen üç takımlı turnuva ile antrenman sona erdi. Teknik Direktörümüz Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra gol vuruşu çalışması ile devam eden çalışmalar, taktik oyun ile sona erdi.

Takımımız yarın gerçekleştirilecek çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.