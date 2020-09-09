İlk Canlı Yayın İdmandan

Haber: C.Kutay Aykan

Pandemi nedeniyle taraftarından uzak kalan kulüplerin önem verdiği sosyal medya mecralarından en önemlisi olan Kulüp TV'ciliğinde Boluspor'da bir hafta gibi kısa bir sürede projeyi hayata geçirmeyi başardı. Başkan Abdullah Abat'ın "Taraftarımız bize gelemiyorsa, biz taraftarımıza gideceğiz" sloganı hayat geçirdiği BSTV, kırmızı beyazlı ekibin sosyal medya kanallarının yanı sıra resmi Youtube kanalı www.youtube.com/boluspor adresinde ilk canlı ve test yayınını yaptı. BSTV'nin Boluspor'u görsel olarak sosyal medyada daha da etkili hale getirmesi ve Pandemi nedeniyle takımından uzak kalan taraftarı ile de daha güçlü bir şekilde buluşturması bekleniyor. Başkan Abdullah Abat'ın talimatı ve Boluspor yönetim kurulunun onayı ile kısa sürede Boluspor'un genç yöneticileri Serdar Yıldız ve İlhami Akça'nın çabaları ile hayata geçen BSTV'de yönetici, futbolcu, taraftar röportajları, çeşitli videolar, klipler ve birçok canlı yayınların olacağı da öğrenildi. Boluspor'un Youtube'de bulunan www.youtube.com/boluspor sayfası ise 1500 aboneye yaklaştı