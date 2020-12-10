İlk deplasman galibiyeti



Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'de 13. hafta'da Ümraniyespor - Boluspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 83 ve 90+5'inci dakikada bulduğu gollerle 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Mücadelenin 83. dakikasında Tugay Kaçar ile öne geçen Boluspor maçın uzatma anlarında Mihajlovic ile durumu 2-0'a getirdi. Maçın 45+3. dakikasında Ümraniyespor Batuhan ile kazandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Bu sonuçla Boluspor 5 maç sonra deplasmanda galip geldi. Ümraniyespor ise kendi evinde galibiyet özelemini 6 maça çıkardı. Ümraniyespor bu maçın ardından ligde 13 puanda kalırkan Boluspor ise kazanarak puanını 13'e yükseltti.

11'ler:

Ümraniyespor: Ahmet, Alim, Serkan, Akabueze, Gomis, Alaaddin, Batuhan, Moussa Sow, Glumac, Ercan, Mayi

Boluspor: Mosquera, kerim, Fethi, Tugay, Melih, Bekir, Poepon, Abdullayev, Alican, Ali, Aykut