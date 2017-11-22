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22 Kasım 2017 Çarşamba
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    • İlk deplasman galibiyetini aldı

    TFF 1. Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiren Eskişehirspor, son haftaların formda takımı Balıkesir Baltok karşısında 3-2 kazanarak biraz nefes aldı.

    22 Kasım 2017 Çarşamba 14:24
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    İlk deplasman galibiyetini aldı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    TFF 1. Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiren Eskişehirspor, son haftaların formda takımı Balıkesir Baltok karşısında 3-2 kazandı ve biraz olsun nefes aldı. Balıkesir'deki karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi, 24. dakikada Abdulkadir'in kafa golüyle öne geçti. Konuk takım 5 dakika sonra Ofoedu ile beraberliği yakaladı. Ofoedu, ilk yarının son anlarında bir kez daha sahneye çıktı ve siyah kırmızılıları öne geçirdi. 76. dakikada kazanılan penaltıda Erkan skoru 3-1'e getirdi. Son dakikada ev sahibş Cumali ile bir gol buldu ve skor 3-2 oldu.  Mücadeleyi bu skorla kazanan Eskişehirspor, puanını 11'e çıkarıp biraz olsun nefes aldı. Balıkesir ise 15 puanda kaldı.

    Maçtan dakikalar

    19. dakikada Nizamettin'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.

    24. dakikada Kayacan'ın yaptığı ortaya Nizamett'in gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu Abdulkadir kale ağzında ağlarla buluşturdu. 1-0

    30. dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen ChikelubaOfodeu topu ağlarla buluşturdu. 1-1

    44. dakikada Dorukan'ın ceza sahası dışından içeriye yaptığı ortaya Ofodeu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

    78. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına gelen Erkan Zengin takımı adına farkı 2'ye çıkaran golü attı. 1-3

    88. dakikada ceza sahasına giren Sedat'ın şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-3

    BalıkesirsporBaltok: 2 - Eskişehirspor: 3

    Stat: Balıkesir Atatürk

    Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Gökmen Baltacı

    BalıkesirsporBaltok: Vukovic, Abdulkadir Özgen, Aissati, Nizamettin Çalışkan (Dk. 81 Muhammet Ali Doğan), Furkan Çil (Dk. 71 Beleck), Oğuz Yılmaz, Otoo, Uğur Aygören, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi (Dk. 60 Sedat Şahintürk)

    Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Hasan Hüseyin Acar, Aykut Aygün, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin (Dk. 85 Andaç Güleryüz), Ofoedu, Kaan Kanak, Akaminko, Hürriyet Gücer (Dk. 71 Hasan Ayaroğlu), Bruno (Dk. 90 Semih Güler)

    Goller: Dk. 24 Abdulkadir Özgen, Dk. 89 Sedat Şahintürk (BalıkesirsporBaltok), Dk. 30 ve 45 Ofoedu, Dk. 77 Erkan Zengin (penaltıdan) (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Dk. 4 Akaminko, Dk. 73 Kaan Kanak, Dk. 90 Kayacan Erdoğan (Eskişehirspor), Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 57 Nizamettin Çalışkan, Dk. 68 Oğuz Yılmaz, Dk. 77 Vukovic (BalıkesirsporBaltok)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, Sıkıntılı, Dönem

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