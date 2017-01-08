Haber: Gönül Olutürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça Bolu Fen Lisesi çok iyi başladı ve ilk teknik molaya 8-1 önde girdi. Gerede Anadolu Lisesi moladan sonra daha derli toplu oynasa farkı kapatamayınca Bolu Fen Lisesi 2.teknik molaya da 16-9 önde girdi. Son bölüme Fen Lisesi 19-13 ile avantajlı girdi. Fen Lisesi ilk seti 25-16 alarak maçta 1-0 öne geçti. 2.set daha dengeli başladı ancak ilk teknik molaya 8-4 önde giren yine Bolu Fen Lisesi oldu. Moladan sonra Gerede Anadolu Lisesi farkı kapatmaya çalıştı. Başa baş bir oyuna rağmen fark bu bölümde kapanmadı ve 2.teknik molaya da Fen Lisesi önde girdi: 16-11. Son bölümde rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Fen Lisesi 2.seti de 25-15 alarak maçta durumu 2-0’a getirdi. 3.set dengeli başladı: 3-3. İlk teknik molaya Gerede Anadolu Lisesi 8-7 önde girdi. Başa baş giden sette 2.teknik molaya ise Bolu Fen Lisesi önde girdi: 16-15. Setin son bölümüne Fen Lisesi 20-17 önde girerek büyük avantaj yakaladı. Seti 25-19 alan Fen Lisesi maçtan da 3-0 galip ayrılarak finale çıkan ilk takım oldu.