İlk Finalist Sakaryaspor

Haber: Esra Öztürk

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan karşılaşma, başladığı gibi golsüz sona erdi. Müsabakanın 66. dakikasında Sarıyer'de Nuri Fatih Aydın, kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, ev sahibi ekip maçı 10 kişi tamamladı. Bursa’da oynanacak olan Sakaryaspor-Karagümrükspor mücadelesinde ev sahibi konumunda bulunan takıma daha fazla yer ayrılacağı öğrenilirken, Sakaryaspor cephesininde özellikle Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın yer aldığı Güney Kale Arkası'nı istediği öğrenildi. 12 Bin kapasiteli Güney Kale Arkası'nın yanı sıra başka bir tribün verildiği taktirde Sakaryaspor'a yaklaşık 22-25 Bin kontenjan ayrılması bekleniyor.