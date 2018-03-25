Haber: Semih Baykal

Milli maç arasında Fenerbahçe ile Boluspor hazırlık maçında karşı karşıya geldiler. Bolu’da oynanan maçı kırmızı beyazlıların 6-2 kazandı. Maçın 15. dakikasında yaklaşık 45 metreden attığı golle Boluspor’un ilk golünün kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Burak Asan, "Maça başlarken çok heyecanlıydım. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birisine karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Takımım adına ilk golü atmak da bana nasip oldu. Volkan Ağbey(Demirel) gibi önemli bir isme gol atmak benim için ayrıca mutluluk oldu" dedi.

“ÖZ GÜVENİMİZ YERİNE GELDİ”

Attığı golle ilgili de konuşan Asan "Volkan Ağabey kalesinden uzaklaşmıştı. Mesafe uzak olmasına rağmen şansımı denedim. Antrenmanlarda devamlı şut çalışıyorum. Bunun da etkisi oldu. Golden sonra nasıl sevineceğimi bilemedim. Rüya zannettim. Bu galibiyete birlikte takımımızın öz güveni yerine geldi. Böyle bir maçı kazanmamız ve benim de güzel gol kaydetmem ve penaltı yaptırmam çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Burak Asan son olarak Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'a kendisine şans verdikleri için teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinin radarında!

Bu sezon Boluspor'da 12'si ilk 11, 16 maçta forma giyen Burak Asan'ı Süper Lig takımlarından Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor takibe aldı.