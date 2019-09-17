İlk Haftanın Programı Açıklandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre voleybol liglerinde ilk hafta oynanacak olan maçların programı belli oldu. Güçlü bir kadro kurarak hedefini Sultanlar Ligi olarak belirleyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ilk hafta maçını evinde oynayacak. İlimizi 2.Ligde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu Kadın Takımı ise sezona deplasmanda merhaba diyecek. Temsilcilerimizin ilk haftada oynayacakları maçların programı şöyle:

13 Ekim Pazar

14.00: Kalecik Belediye Spor Mektebi – İnkılap İÖO (Ankara Kalecik Spor Salonu)

15.00: Bolu Belediyespor – Anadolu Üniversitesi (17 Temmuz Spor Salonu)