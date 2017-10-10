Haber: Esra Öztürk

Temsilcimizin de yer aldığı 4.Grupta ilk haftanın maç programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ekibimiz 15 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Kütahya Voleybol ile 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

13 Ekim Cuma

17.00: Maliye Okulları-Keçiören Bağlum

19.00: Sultanspor-AFİDER

15 Ekim Pazar

12.00: İnkılap İÖO-Kütahya Voleybol

15.00: Tepebaşı Gençlik-Tarımspor

16 Ekim Pazartesi

18.00: Halkbank-Başkent Beşiktaşlılar

19.30: Spor Mektebi-Eryaman Gençlik