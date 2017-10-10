Haber: Esra Öztürk
Temsilcimizin de yer aldığı 4.Grupta ilk haftanın maç programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ekibimiz 15 Ekim Pazar günü saat 12.00’de Kütahya Voleybol ile 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
13 Ekim Cuma
17.00: Maliye Okulları-Keçiören Bağlum
19.00: Sultanspor-AFİDER
15 Ekim Pazar
12.00: İnkılap İÖO-Kütahya Voleybol
15.00: Tepebaşı Gençlik-Tarımspor
16 Ekim Pazartesi
18.00: Halkbank-Başkent Beşiktaşlılar
19.30: Spor Mektebi-Eryaman Gençlik
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!