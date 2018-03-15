Haber: Esra Öztürk

Ligin 27.haftasında deplasmanda Denizlispor’u 2-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ilk kez ilk yarısını önde kapattığı bir maçtan mağlup ayrıldı. Elazığ maçının ilk yarısını Mert Nobre’nin golüyle önde kapatan Erzurumspor, maçı Mehmet Akyüz’ün golleriyle 2-1 kaybetti.

Erzurumspor 27 haftalık maratonda ilk kez, ilk yarısını önde bitirdiği bir maçtan mağlup ayrıldı. Mavibeyazlı ekip ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Elazığspor maçından 1-0, 2-1 önde kapattığı Gaziantepspor maçından 5-1, 1-0 önde tamamladığı Eskişehir maçından 2-1 galip ayrılmış, 2-1 önde bitirdiği Gazişehir maçında ise 2-2 berabere kalmıştı.

11 MAÇ GOLSÜZ

BB Erzurumspor, ligde oynadığı 27 maçın 11’inde ilk yarısını 0-0 eşitlikle kapattı.. Samsunspor, Gaziantepspor, Adanaspor, İstanbulspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Manisaspor, Altınordu, Ankaragücü(2), Rizespor maçlarının ilk yarısını 0-0 tamamlayan mavi beyazlı ekip, Ankaragücü(2), Samsunspor, Gaziantepspor, Ümraniyespor, ve Rizespor maçlarından 1 puanla ayrılmıştı. Erzurumspor ilk yarısını geride tamamladığı 6 maçın ikisini kazanırken, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. İlk yarısını 1-0 kapattığı Balıkesirspor maçını 4-3, 1-0 geride geçtiği Adanaspor maçını 1-0 kazanan mavi beyazlı ekip, ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği Boluspor maçını 2-0, 1-0 geride kapattığı Balıkesirspor maçını 2-0, Samsunspor maçını 1-0, kaybetmiş, ilk yarısını 1-0 geride bitirdiği Boluspor maçından 1-1’lik skorla ayrılmıştı.