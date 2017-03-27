Haber: Aysun Beykoz

Hafta sonunda Karaçayır’da oynanan U-16 ve U-14 ligi maçlarında yeni hakemler ilk kez bayrak kaldırmanın heyecanını yaşadı. Geredespor-Kıbrıscıkspor maçında Büşra Temizer, bu maçtan hemen önce oynanan Mudurnuspor-Bolu Belediyespor maçında ise Cansu Şahin ve Büşra Temizer birlikte bayrak kaldırdı. Yardımcı hakem olarak görev yapan 2 bayan hakem de verdikleri kararlarla takdir topladı. Genç hakemler heyecanlı olmalarına rağmen maçlara etki eden herhangi bir hata yapmadı.