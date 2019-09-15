İlk Kez Forma Giydiler

Haber: Birol Ertunç

Boluspor'un son dakika transferlerinden Yusuf Mert Tunç Altay maçında Giray hocanın ilk on birde sahaya sürdüğü isim oldu. Kırmızı beyazlı ekibin Fenerbahçe A2 takımından kadrosuna kattığı genç oyuncu maça kanatta başlarken zaman zaman Mustafa Durak ile yer değiştirdi. İkinci yarıdaki değişikliklerle zaman zaman kanadını değiştiren genç oyuncu ilk kez resmi bir maçta Boluspor forması giydi. Yusuf Mert Tunç'un çabası skora etki etmedi. Hakan Canbazoğlu ve Hakan Arslan da ilk kez onbirde forma giyerken, Melih Okutan ve Mustafa Sami Can Keskin 2.yarıda forma giydi.

Sürpriz Bir Kadro

Kırmızı beyazlı ekipte büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk 3 maçta bekleneni veremeyen Bilal Kısa Altay'a karşı yedek soyunduruldu. Teknik direktör Giray Bulak farklı bir diziliş ile sahaya çıkarken orta sahada ekibimiz de Dodo, Cumali ve Mutlu Güler yer aldı. Kaptan Bilal Kısa ikinci yarıda Mustafa Durak'ın yerine maça dahil oldu.