Haber: Gönül Olutürk

Andre Santos bu sezon ilk kez lig maçında forma giydi. Sakatlığı tamamen geçen yıldız oyuncu maça yedek başlarken 58'inci dakikada skor 0-1 iken oyuna girse de beklene katkıyı yapamadı. Maç eksiği bulunan Santos en son 29 Mayıs 2017'de Bolu’da oynanan play of yarı final maçında Göztepe'ye karşı forma giymiş maçın son bölümlerinde yaşanan olaylar nedeniyle 4 maç ceza almıştı.

FURKAN ŞEKER 5 AY SONRA İLK ONBİRDE

Boluspor’un geçtiğimiz yıl Play-Off’a kaldığı başarılı sezonda en büyük pay sahibi olan ve istikrarlı futbolu ile alkışı hak eden Furkan sezon sonuna doğru sakatlanmış ve son maçlarda foma giyememişti. Bu yıl sezon başına yetişemeyen ve sakatlığından tamamen kurtulan Furkan Ankaragücü maçında Fuat hocanın ilk on birde görev verdiği bir başka isim oldu. Göksu’dan formayı kapan Furkan Boluspor’un 3-1 kazandığı Adana Demirspor maçında 24 dakika, 2-0 kazandığı B. B. Erzumrumspor maçında 11 dakika forma şansı bulabilmişti. Furkan Şeker geçtiğimiz sezon en son 07 Mayıs’ta oynanan Şanlıurfaspor maçında ilk onbirde sahaya çıkmış ve 30’uncu dakikada sakatlanarak oyunu terk etmişti. Tecrübeli sağ bek 5 ay sonra ilk onbirde sahaya çıkarak formasına kavuşmuş oldu. Boluspor'un 2-0 kaybettiği maçta Furkan Şeker'de etkisiz oyunu ile dikkat çekti.

SEFA DA ÇARE OLAMADI

Kırmızı beyazlı ekibin yine sezon başı transferlerinden Sefa Yılmaz ligde oynanan Manisa maçında 26 dakika görev almış ve sakatlığı nedeniyle takımdan 3 hafta uzak kalmıştı. Sakatlığından tamamen kurtulan Sefa’ya Fuat hoca Ankaragücü maçında ilk on birde forma şansı verdi. İlk devrenin hemen başında Boluspor’un etkili oyununda pay sahibi olan tecrübeli oyuncu kırmızı beyazlı ekibin ilk 10 dakika da yakaladığı önemli üç pozisyondan birinde baş aktördü. Sefa mutlak gol bir gol pozisyonunda topu kafa ile auta atarken Boluspor’u öne geçirme şansını değerlendiremedi. Sefa 43. Dakikada sarı kart görürken maçın 58’inci dakikasında yerini Santos’a bıraktı.

VE ERTUĞRUL İLK KEZ BİR LİG MAÇINDA KALEDE

Boluspor’un sezon başında Melih Okutan ile birlikte Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Melih Okutan ligde ilk resmi maçına çıktı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında başarılı bir performans ortaya koyan Ertuğrul kaleyi Ankaragücü maçında Gökhan’dan devraldı. İlk devrenin son dakikasında kapattığı köşeden Umut Nayir’in attığı gole engel olmayan Ertuğrul, aynı pozisyonda yan top yapmak yerine topu ileri gönderince Ankaragücü’nün bu golünde ilk hatayı yapan isim oldu.