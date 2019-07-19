İlk Maç Osmanlı Deplasmanında

Haber: Gönül Olutürk

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1. Lig kulüpleri başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Boluspor adına başkan yardımcısı Bayram Ali Aydoğanlı katıldı. TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür çekimi öncesinde yaptığı açılış konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: "TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun fikstür çekimini biraz sonra hep birlikte gerçekleştireceğiz. Fikstür çekimine başlamadan önce sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Futbol tutkusu yüksek şehirlerimizin takımlarının mücadele ettiği TFF 1. Lig, federasyonumuzun gözbebeği bir organizasyon. Süper Ligimiz gibi 1. Ligimiz de rekabet seviyesi üst düzeyde, son haftalara kadar süren heyecanı ile Türk futboluna ayrı bir renk katmaktadır. Rekabetin üst seviyede yaşandığı bu futbol zenginliğimiz, aynı zamanda şehirlerimiz arasında güçlü dostluk bağları da oluşturmaktadır. Ligimize değer katan uluslararası yayıncımız beIN SPORTS'a da federasyonumuz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Futbolda şampiyonluk çok değerlidir. Fakat, saygı ve Fair Play de en az şampiyonluk kadar önemlidir. Sizlerin bu ilkeden ödün vermeden mücadele edeceğinize olan inancımız tamdır. Federasyon olarak siz değerli kulüplerimizin her zaman yanındayız. Sizler için her zaman elimizden gelen gayreti göstermeye hazırız. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyor, sonunda hak edenin kazandığı centilmence bir lig, güzel bir sezon temenni ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyor, sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum." TFF 1. Lig, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Ligde "24." ve "27." hafta maçları hafta içi oynanacak.