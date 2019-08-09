İlk Maçta Düdük Kimde?

Haber: Esra Öztürk
Arslan’ın yardımcılıklarını Baran Erarslan ve Hüseyin Aylak, 4.hakemliği ise Hasan Avcı yapacak. TFF 1. Lig'de 2019-20 sezonu, 16-17-18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk hafta oynanacak bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet TFF 1. Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler ise şöyle:
Giresunspor - Menemenspor: Onur Özütoprak
Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam
Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan
Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın
B.B. Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar
Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan
Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol
Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge