İlk Maçta Düdük Kimde?

Haber: Esra Öztürk

Arslan’ın yardımcılıklarını Baran Erarslan ve Hüseyin Aylak, 4.hakemliği ise Hasan Avcı yapacak. TFF 1. Lig'de 2019-20 sezonu, 16-17-18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk hafta oynanacak bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet TFF 1. Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler ise şöyle:

Giresunspor - Menemenspor: Onur Özütoprak

Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam

Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan

Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın

B.B. Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan

Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol

Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge