İlk Şampiyon Gerede Anadolu Lisesi

Haber: Gönül Olutürk

Liseler arası futsal turnuvasının final maçları Gerede Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Katılımın ve ilginin yoğun olduğu maçta 3.lük 4.lük maçı Gerede Fen Lisesi ile İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynandı. Gerede Fen Lisesi 10-3 yenerek karşılaşmayı kazanarak Turnuvanın 3.sü, İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu M.T.A.L ise 4.cüsü oldu. Final karşılaşması ise Gerede Anadolu Lisesi ile Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi arasında yapıldı. Turnuvanın final maçı kıran kırana geçerken, rakibini mağlup eden Gerede Anadolu Lisesi; 1. Liseler Arası Futsal Turnuvasının şampiyonu oldu. Final maçını izlemeye, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Geredespor Kulüp Başkanı İsmail Çetin, Belediye meclis üyeleri, idari ve mülki daire amirleri, öğrenciler ve sporseverler katıldı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “Belediyemizce organizasyonu yapılan 1.Futsal Turnuvası Şampiyonu Gerede Anadolu Lisesi’ni, 2. Olan Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesini, Turnuvaya katılan tüm takımları, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederim, hakemlerimize, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, sağlık ekibimize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.