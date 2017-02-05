Haber: Erdal Tanrıverdi

Yönetici arkadaşları Nadi Okur ve Hüseyin Kayalıoğlu ile ekibimizin Antalya'da ki ilk antrenmanını izleyen Çarıkcı takımın son durumu ve sakat oyuncularla ilgili teknik heyet ve sağlık ekibinden bilgi aldı. Çarıkcı ayrıca yeni transferler hakkında sportif direktör Kazım Kırcı'dan bilgi alırken, özellikle Bentley'in son durumunu öğrendi.

HAZIRLIK MAÇINI İZLEYEDİ

Boluspor'un Antalya'da pazar günü Yeni Malatya ile oynadığı hazırlık maçını da izleyen Çarıkcı'nın hafta başında Bolu'ya döneceği belirtildi. Başkan Çarıkcı'nın ayrıca Antalya'da başka takımların hazırlık maçlarını da izleyeceği, Boluspor'un takip ettiği bazı oyuncuları yakından izlediği öğrenildi.