Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş’la birlikte maç biter bitmez soyunma odasına giden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kırmızı-beyazlı futbolcuları teselli etti. Boluspor’un Süper Lig hedefine ulaşacağını belirten Yılmaz şunları söyledi: “Futbolda kazanmak da var kaybetmekte... Bizlere bu heyecanı yaşatan Boluspor'u kutluyorum. Maç sonu futbolcularımıza ve teknik heyetimizi moral vermek üzere il protokolü olarak hepimiz soyunma odasındaydık. Bugün olmadı ancak inanıyorum ki Boluspor'umuz gelecek yıl Süper lig hedefine ulaşacak.”