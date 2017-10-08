Haber: Semih BAYKAL

Turnuvaya son başvuru tarihi 13 Ekim 2017 saat 17:00 olarak açıklandı. Turnuva 5 tur İsviçre Sistemi ile 35 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacak. Turnuvayla ilgili detaylı bilgi ve program yönergede yer alıyor.

Turnuva Katılım Ve Başvuru Şartları

Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, sadece 2010 ve 2011 doğumlu sporcular katılabilecek. TSF lisans alma ve vize yenilemek için: https://lisans.tsf.org.tr/online/ ziyaret edilebilecek. Turnuvayı tamamlayan tüm sporculara rozet verilecek. 2010 ve 2011 doğumlu sporcular dışındaki kayıtlar silinecek. Kayıtlarla ilgili bilgi ve iletişim için: Hüseyin ÇETİN’e başvurulabilecek. (Tel:0505.345 38 36)

Turnuva Kategorileri

Minik 2010 Kategorisi (2010 Doğumlu Sporcular)

Minik 2011 Kategorisi (2011 Doğumlu Sporcular)