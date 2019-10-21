İlk Yarıda Durdu 2. Yarıda Vurdu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kırmızı beyazlı takıma sezon başında 2. defa gelen tecrübeli oyuncu Giresunspor maçının kahramanı oldu. İlk yarıda fazla etkili olmayan ve pozisyon bulmakta zorlanan golcü oyuncu 2. yarıda bulduğu 2 net pozisyonda topu fileler buluşturmayı başardı. Bu haftaya kadar Boluspor sadece 5 gol kaydederken Rydell bu gollerin 3’ünü atmayı başarmıştı. Giresunspor maçında atılan 2 gole de imza atan Poepon gol sayısını 5 yaptı ve 3 puanın mimarı oldu. Poepon gol krallığında 2. sıraya yükseldi.