Haber: Erdal TANRIVERDİ

Saha: Karaçayır

Hakemler: Ali Seçilmiş, Nazlı Buket Atalay, Simge Baştürk

Kıbrıscık U-19 takımı ilk 11: Umutcan Şereemet( 1), Tunahan Özdemir(2), Enes Can Görgülü(3), Cahit Can Söğüt(14), Onur Aytar(5), Samet Güney(6), Tevfik Can Esen(7), İshak Akyıldız(8), Serkan Kaya(9), Taner Keakin(10), Burhan Güneç(11)

Bolu Belediyespor U-19 takımı ilk 11: Burhan Demir(1), Berkay Tellioğlu(17), Serkan Yamantürk(3), A. Samet Müslüm(14), Çağrı Gündüz(6), Ayhan Altındağ(8), Ömer Yavuz( 9), Doğukan Armağan(16), Serhat Bedük(7), Can Eser(10), Umut Erol(15)

Goller: Dk.11 Serkan Kaya, Dk.35 Burhan Güney, Dk. 41 Serkan Kaya (Kıbrıscıkspor U-19)

Saat 11:00’da karaçayırda başlayan mücadelede her iki takımda 3 puan parolasıyla başladı. Sahanın Kıbrsıçıkspor maçın 11. dakikasında Serkan Kayanın golü ile maçın ilk golünü atarak durumu 1-0 yaptı. Farkı iyice açmaya çalışan Kıbrıscıkspor dakika 35’te Burhan Güney ile ikinci golü bularak farkı ikiye çıkardı durum 2-0. İlk yarının bitimine 4 dakika kala yaptığı baskılar sonucunda Kıbrıscıkspor, dakika 41’de Serkan Kaya ile maçın skorunu 3-0 yaptı. Serkan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Yağan kar nedeniyle mücadelenin ilk yarısında iki takımda top oynamakta zorlandığı. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca devreye 3-0 Kıbrısçıkspor üstünlüğü ile girildi. Maçın ikinci yarısında farkı azaltmaya çalışan Belediye Spor girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadı. Maçta başka gol olmayınca maç 3-0 Kıbrısçıkspor galibiyetiyle son buldu. Aldığı 3 puan ile Kıbrscıkspor 12 puan ile 2.sırada yer alıyor. Bolu Belediye Spor ise 3 puan ile 6. Sırada yer alıyor