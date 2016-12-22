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    Bolu Amatör U-19 Ligi’nin 6. Haftasında Kıbrısçıkspor ile Bolu Belediye Spor karşu karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Kıbrısçıkspor ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

    19 Aralık 2016 Pazartesi 15:52
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    İlk Yarıda Gelen Galibiyet

    Haber: Erdal TANRIVERDİ

    Saha: Karaçayır

    Hakemler: Ali Seçilmiş, Nazlı Buket Atalay, Simge Baştürk

    Kıbrıscık U-19 takımı ilk 11: Umutcan Şereemet( 1), Tunahan Özdemir(2), Enes Can Görgülü(3), Cahit Can Söğüt(14), Onur Aytar(5), Samet Güney(6), Tevfik Can Esen(7), İshak Akyıldız(8), Serkan Kaya(9), Taner Keakin(10), Burhan Güneç(11)

    Bolu Belediyespor U-19 takımı ilk 11: Burhan Demir(1), Berkay Tellioğlu(17),  Serkan Yamantürk(3), A. Samet             Müslüm(14), Çağrı Gündüz(6), Ayhan Altındağ(8), Ömer Yavuz( 9), Doğukan Armağan(16), Serhat Bedük(7), Can Eser(10), Umut Erol(15)

    Goller: Dk.11 Serkan Kaya, Dk.35 Burhan Güney, Dk. 41 Serkan Kaya (Kıbrıscıkspor U-19)

    Saat 11:00’da karaçayırda başlayan mücadelede her iki takımda 3 puan parolasıyla başladı. Sahanın Kıbrsıçıkspor maçın 11. dakikasında Serkan Kayanın golü ile maçın ilk golünü atarak durumu 1-0 yaptı. Farkı iyice açmaya çalışan Kıbrıscıkspor dakika 35’te Burhan Güney ile ikinci golü bularak farkı ikiye çıkardı durum 2-0. İlk yarının bitimine 4 dakika kala yaptığı baskılar sonucunda Kıbrıscıkspor, dakika 41’de Serkan Kaya ile maçın skorunu 3-0 yaptı. Serkan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Yağan kar nedeniyle mücadelenin ilk yarısında iki takımda top oynamakta zorlandığı. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca devreye 3-0 Kıbrısçıkspor üstünlüğü ile girildi. Maçın ikinci yarısında farkı azaltmaya çalışan Belediye Spor girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadı. Maçta başka gol olmayınca maç 3-0 Kıbrısçıkspor galibiyetiyle son buldu. Aldığı 3 puan ile Kıbrscıkspor 12 puan ile 2.sırada yer alıyor. Bolu Belediye Spor ise 3 puan ile 6. Sırada yer alıyor

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, U-19, Ligi’nin, 6.

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