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26 Aralık 2017 Salı
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    • İlk yarıda neler yaptık

    Boluspor takımı, TFF 1.Ligin devre arasına 24 puan toplayarak 6.sırada girdi. İlk yarıda Boluspor’un attığı 21 golün 7’sini kaydeden Poepon, takımın en golcü ismi oldu.

    26 Aralık 2017 Salı 13:22
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    İlk yarıda neler yaptık

    Haber: Esra Öztürk

    Boluspor, 1.Ligin 2017-2018 sezonunun devre arasını topladı 24 puanla 6. sırada girdi. Kırmızı-Beyazlılar lige teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde başladı. daha sonra Boluspor takımı ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Fuat Çapa ile yollarını ayırma kararı aldı. Boluspor yönetimi Fuat Çapa’dan ayrılan teknik direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınalar’ı getirme kararı aldı. Ligin 10.haftasından itibarenSüper Lig’e çıkma yarışına Sait Karafırtınalar devam edildi.Kırmızı- Beyazlı ekip Fuat Çapa yönetiminde 9 maça çıktı. Bolsupor takımı bu maçların sadece 2'sini kazanabilirken, 5 maçı kaybetti ve 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Boluspor takımı bu maçlardan sadece 8 puan toplaya bildi ve ligde 14.sıraya kadar geriledi. Çapa yönetimindeki takım rakip kaleye 11 gol kaydederken, kalesinde 14 gol gördü.Boluspor takımı ligin 10. haftasından itibaren Sait Karafırtınalar ile çalışmaya başladı. Kırmızı-Beyazlı takımı Karafırtınalar yönetiminde 8 maça çıktı. Bu mücadelelerinin 2’sının Boluspor takımı kazanırken, 2 mücadeleyi kaybetti. Ligin ilk yarısının son haftasında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.  Bolu takımı bu maçlardan 16 puan topladı. Boluspor takımı Karafırtanalar yönetiminde çıktığı maçlarda rakip kaleye 10 gol kaydederken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Kırmızı-Beyazlılar 17 haftada topladığı 24 puanla 6.sırada yer aldı. Bolu takımı bu 17 maçta 21 gol kaydederken, kalesinde de 17 gol gördü.

    Bolu evinde güven verici

    1.Ligin ilk yarısında Boluspor takımı 8 mücadeleyi sahasında oynadı. Sahasında oynadığı maçlardan 4’ünü kazanırken, 2 maçı kaybetti. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan 2 mücadele ile beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar sahasında çıktığı 8 mücadelede 14 puan toplamayı başardı. Boluspor takımı sahasında çıktığı 8 maçta rakip kaleleri 13 kere havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Boluspor takımı ligin iç saha puan tablosunda topladığı 14 puanla 8.sırada yer alıyor. bolu takımı deplasmanda ise 9 maça çıktı. Bu maçların 3’ünü Boluspor takımı kazanırken, 5 maçı ise ev sahibi takım kazandı. Deplasmanda oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Boluspor takımı deplasmanda oynadığı 9 maçta 10 puan toplayabildi. Bolu takımı deplasmanda oynadığı maçlarda rakip kaleye 8 gol kaydederken, kalesinde de 8 gol gördü. Boluspor, deplasman puan sıralamasında 10 puanla 7.sırada yer alıyor.

    Takımın gol silahı Poepon

    Boluspor takımı oynadığı 17 lig maçında 21 gol kaydetti. Bu maçlarda en çok gol kaydeden oyuncu  Rydell Poepon oldu. Rydell Poepon, Boluspor’un ligde oynadığı 17 maçta da sahaya ilk 11’de çıktı.  Poepon bu maçlarda 7 gol kaydetti. Takımda Poepon’den sonra en çok golü Guido Koçer ve İshak Çakmak kaydetti.  Guido Koçer ve İshak Çakmak çıktığı maçlarda üçer gol kaydetti. İlk yarı sonucunda Melih Okutan 2 gol kaydederken, Andre Santos, Chukwuma Akabueze, İrfan Başaran, Caner Cavlun, Sefa Yılmaz ve Yusuf Emre Gültekin birer gol kaydetti.

    Kırmızı-Beyazlı takım ligde oynadığı 17 karşılaşmada futbolcular 47 sarı kart görürken, 2 kerede kırmızı kart gördü. Boluspor takımında en çok sarı kartı İshak Çakmak gördü. Çakmak 12’si ilk 11 olmak üzere çıktığı 14 maçta 6 sarı kart gördü. İshak’ı gördüğü 5 sarı kartla Yusuf Emre Gültekin takip ederken, Özgür İleri ile Cengiz Umut Meraş ise dörder kez sarı kart gören oyuncular oldu. Boluspor takımında RRenato Arapi ve Guido Koçer, kırmızı kart gören oyuncular oldu. Boluspor takımı sahasında Adanaspor’u 1-0 yendiği maçta ilk yarının 43.dakikasında Renato Arapi kırmızı kart görürken, 1-0 yenildiği İstanbulspor maçında Guido Koçer 78.dakikada kırmızı kart gördü.

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Takımı, TFF, 1.Ligin, Devre

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