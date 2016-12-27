Haber: Erdal Tanrıverdi

İşte enler...

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun 16 haftadan oluşan ilk bölümü, tamamlandı. Göztepe, 31 puanla ilk bölümü lider tamamlarken, 12 puanlı Manisaspor, 11 puanı bulunan Samsunspor ve 9 puana sahip Mersin İdmanyurdu, puan tablosunun son 3 basamağında yer alan takımlar oldu. Göztepe ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmadan 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi ilk 16 haftada rakip ağları 27 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. İlk 16 haftada yaklaşık 360 golün atıldığı ligi Mersin İdmanyurdu 9 puanla son sırada tamamladı.

İŞTE İLK YARININ ENLERİ:

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM: Eskişehirspor (29 gol)

EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM: Mersin İdmanyurdu (37 gol)

EN AZ GOL ATAN TAKIM: Samsunspor (6 gol)

EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Şanlıurfaspor - Sivasspor (15 gol)

EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM: Adana Demirspor (9 beraberlik)

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR: Bekamenga (Balıkesirspor) Poepon (Boluspor) 11 gol

EN GOLLÜ MAÇLAR:

Eskişehirspor - Mersin İdmanyurdu : 6 - 0

Sivasspor - Mersin İdmanyurdu: 6 - 0

Balıkesirspor - Adana Demirspor : 4 - 2

Göztepe - Bandırmaspor : 3 - 3

Manisaspor - Eskişehirspor : 3 - 3

Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor : 1 - 5