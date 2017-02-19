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19 Şubat 2017 Pazar
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    • İller Gerede'de yarıştı

    Bolu ili önemli müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İller Arası Lig Müsabakaları dün Gerede'de gerçekleşti.

    19 Şubat 2017 Pazar 14:52
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    İller Gerede'de yarıştı

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Kick Boks Federasyonu'nun Bolu ve Sakarya Kick Boks İl Temsilcilikleri'nin 2017 yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Ligi' nin 2017 yılı ikinci faaliyeti dün Bolu Gerede Spor Salonu'nda yapıldı. Bolu Kick Boks İl faaliyet programında yer alan Kick Boks Kulüpler Ligi Gençler (Bay-Bayan)  Etap Şampiyonası dün Gerede kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonanın Teknik Toplantısı 19 dün saat 09.00’ da yapıldı. Ligde müsabakalar 2001-1999 (16-18) yaş arası doğumlular,  Light Contact (Bay) :57-63-69-74-79-84-89-94-(+94) Kg., Light Contact (Bayan) :50-55-60-65-70-(+70) Kg., Point fighting (Bay) :57-63-69-74-79-84-89-94-(+94) Kg., Point fighting (Bayan) :50-55-60-65-70-(+70) Kg.olarak gerçekleşti. Müsabakalarda ilk dört (1,2,3,4) dereceye giren sporculara madalya verildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ili, önemli, Müsabakalara, Ev

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