İlyas Kahraman Yeni Hoca mı?

Haber: C.Kutay Aykan

Galatasaray altyapısında yetişip Gaziantepspor, Denizlispor ve Bursaspor gibi takımlarda oynamış 43 yaşındaki eski orta saha oyuncusu. 2009-2010 sezonunda Boluspor’da oynamış ve taraftarların sevgilisi olmuştu. 2012 yılında Eyüpspor’da oynadıktan sonra futbolculuğa veda eden İlyas Kahraman daha sonra teknik adamlık görevine soyundu. Eyüpspor’da hocalık ta yapan İlyas Kahraman bir zaman Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Kahraman’ın yardımcılığını da yaptı. Genç teknik adamla Boluspor’un temasa geçtiği, anlaşma sağlanması halinde bu ismin Boluspor’un yeni teknik direktörü olacağı bildirildi.