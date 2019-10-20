İmamoğlu'na Boluspor Forması

Haber: Ceylan Beykoz

Demokrasi Meydanı’nda Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan tarafından karşılanan İmamoğlu, daha sonra Bolu Belediyesi’ne geçerek, Başkan Özcan ve CHP’li belediye başkanları ile bir süre sohbet etti. Başkan Özcan’ı makamında ziyaretin ardından kendisini Demokrasi Meydanı’nda bekleyen yüzlerce vatandaşa seslenen İmamoğlu'na Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 14 numaralı Boluspor forması ve Boluspor atkısı hediye etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkan Özcan'a ve Bolululara teşekkür etti.