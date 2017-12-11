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11 Aralık 2017 Pazartesi
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    • İnkılap AFİDER’e takıldı

    TVF Bayan Voleybol 2. Ligde mücadele eden İnkılap İÖO takımı ligin 9.haftasında Afider ile karşılaştı. Ankara’da oynanan mücadeleyi Afider takımı 3-0 kazandı.

    11 Aralık 2017 Pazartesi 10:29
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    İnkılap AFİDER’e takıldı

    Haber: Esra Öztürk

    TVF Bayanlar 2.Lig 4. Grupta mücadele eden İnkılap İÖO takımı 9.haftada Afider’e konuk oldu. 8 Aralık Cuma günü saat 17.30’da Ankara Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Afider 3-0 kazandı. İlk sette iki takımda kıyasıya mücadele ettiler. İlk sette üstünlük sağlayan Afider takımı ilk seti 25-20 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette İnkılap takımı üstünlük sağlamaya çalışsa da rakibin sayılarına engel olamadı. İkinci sette Son dakikalarda Afider bulduğu sayılarla seti 25-21 kazanarak setlerde 2-0 üstünlüğünü korudu. Son sette iyi oynayan Afider takımı seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Afider takımı puanını 222ye çıkararak maç fazlasıyla 3.sıraya yükselirken İnkılap İÖO 14 puanla 6.sırada kaldı. TVF Bayanlar 2.Lig 4.Grubun 9.hafta sonu oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

    8 Aralık Cuma

    17.30: AFİDER – İnkılap İÖO: 3 – 0

    9 Aralık Cumartesi

    17.00: Başkent Beşiktaşlılar – Maliye Okulları: 0 – 3

    10 Aralık Pazar

    12.00: Tarım Spor – Eryaman Gençlik: 3 – 1

    14.00: Spor Mektebi – Halkbank: 0 – 3

    15.00: Kütahya Voleybol – Keçiören BLD. Bağlum Spor: 0 – 3

    16.00: Sultan Spor –   Tepebaşı gençlik: 1 – 3

     

    Anahtar Kelimeler: TVF, Bayan, Voleybol, 2., Ligde

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