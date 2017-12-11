Haber: Esra Öztürk

TVF Bayanlar 2.Lig 4. Grupta mücadele eden İnkılap İÖO takımı 9.haftada Afider’e konuk oldu. 8 Aralık Cuma günü saat 17.30’da Ankara Hacettepe Üniversitesi Sıhhıye Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Afider 3-0 kazandı. İlk sette iki takımda kıyasıya mücadele ettiler. İlk sette üstünlük sağlayan Afider takımı ilk seti 25-20 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette İnkılap takımı üstünlük sağlamaya çalışsa da rakibin sayılarına engel olamadı. İkinci sette Son dakikalarda Afider bulduğu sayılarla seti 25-21 kazanarak setlerde 2-0 üstünlüğünü korudu. Son sette iyi oynayan Afider takımı seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Afider takımı puanını 222ye çıkararak maç fazlasıyla 3.sıraya yükselirken İnkılap İÖO 14 puanla 6.sırada kaldı. TVF Bayanlar 2.Lig 4.Grubun 9.hafta sonu oynanan maçlar ve sonuçlar şu şekilde;

8 Aralık Cuma

17.30: AFİDER – İnkılap İÖO: 3 – 0

9 Aralık Cumartesi

17.00: Başkent Beşiktaşlılar – Maliye Okulları: 0 – 3

10 Aralık Pazar

12.00: Tarım Spor – Eryaman Gençlik: 3 – 1

14.00: Spor Mektebi – Halkbank: 0 – 3

15.00: Kütahya Voleybol – Keçiören BLD. Bağlum Spor: 0 – 3

16.00: Sultan Spor – Tepebaşı gençlik: 1 – 3