İnkılap Ankara Deplasmanında

Haber: Erdal Tanrıverdi
Ligde orta sıralara yükselmek için mücadele eden temsilcimiz İnkılap İÖO 2020 yılının ilk maçında bugün saat 11.00’de Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Sultanspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçı kazanarak 2.yarıya iyi bir giriş yapmak istiyor. Haftanın maç programı şöyle:
15.Hafta
11 Ocak Cumartesi
15.30: Ankara DSİ-İnkılap İ.Ö.O
16.00: Tepebaşı Gençlik-Maliye Okulları
17.30: Sultanspor-Kalecik Belediye
12 Ocak Pazar
15.30: TVF Spor Lisesi-Başkent Beşiktaşlılar
17.30: Eryaman Gençlik-Numune Gençlik