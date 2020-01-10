İnkılap Ankara Deplasmanında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ligde orta sıralara yükselmek için mücadele eden temsilcimiz İnkılap İÖO 2020 yılının ilk maçında bugün saat 11.00’de Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Sultanspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçı kazanarak 2.yarıya iyi bir giriş yapmak istiyor. Haftanın maç programı şöyle:

15.Hafta

11 Ocak Cumartesi

15.30: Ankara DSİ-İnkılap İ.Ö.O

16.00: Tepebaşı Gençlik-Maliye Okulları

17.30: Sultanspor-Kalecik Belediye

12 Ocak Pazar

15.30: TVF Spor Lisesi-Başkent Beşiktaşlılar

17.30: Eryaman Gençlik-Numune Gençlik