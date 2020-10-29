İnkılap Ankara Deplasmanında



Haber: Volkan Yılmaz

Lige kötü başlayan ve ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu Kadın Voleybol takımı sezonun 4.maçında bugün saat 14.00’te Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Anadolu Voleybol’un konuğu olacak. Temsilcimiz bu maça ligdeki ilk galibiyetini alabilmek için çıkacak. 4. haftada maçların programı şöyle:

31 Ekim Cumartesi (Bugün)

12.00 TVF Spor Lisesi-PTT

14.00 Anadolu Voleybol-İnkılap İÖO

16.30 Bilgem Gençlik-Sultanspor

1 Kasım Pazar

11.00 Mert Grup Sigorta-Ankara DSİ

13.00: Eryaman Gençlik-Karayolları

17.30 Karşıyaka Ankara-Maliye Okulları