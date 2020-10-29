İnkılap Ankara Deplasmanında

Haber: Volkan Yılmaz
Lige kötü başlayan ve ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu Kadın Voleybol takımı sezonun 4.maçında bugün saat 14.00’te Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Anadolu Voleybol’un konuğu olacak. Temsilcimiz bu maça ligdeki ilk galibiyetini alabilmek için çıkacak. 4. haftada maçların programı şöyle:
31 Ekim Cumartesi (Bugün)
12.00 TVF Spor Lisesi-PTT
14.00 Anadolu Voleybol-İnkılap İÖO
16.30 Bilgem Gençlik-Sultanspor
1 Kasım Pazar
11.00 Mert Grup Sigorta-Ankara DSİ
13.00: Eryaman Gençlik-Karayolları
17.30 Karşıyaka Ankara-Maliye Okulları