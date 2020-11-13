İnkılap Ankara Deplasmanında

Haber: Volkan Yılmaz

Ligde henüz tek galibiyeti bulunan temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu 2.galibiyet için Ankara deplasmanına çıkıyor. Ekibimiz bugün saat 17.30’da Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Mert Grup Sigorta ile karşılaşacak. İnkılap İlköğretim Okulu’nda hedef galibiyet. Grupta haftanın programı şöyle:

6.Hafta

14 Kasım Cumartesi

17.30: Mert Grup Sigorta-İnkılap İÖO

15 Kasım Pazar

11.00: Bilgem Gençlik-PTT

13.00: Maliye Okulları-Sultanspor

15.30: Anadolu Voleybol-Karayolları

17.30: TVF Spor Lisesi-Eryaman Gençlik