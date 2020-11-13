İnkılap Ankara Deplasmanında

Haber: Volkan Yılmaz
Ligde henüz tek galibiyeti bulunan temsilcimiz İnkılap İlköğretim Okulu 2.galibiyet için Ankara deplasmanına çıkıyor. Ekibimiz bugün saat 17.30’da Ankara Beştepe Spor Salonu’nda Mert Grup Sigorta ile karşılaşacak. İnkılap İlköğretim Okulu’nda hedef galibiyet. Grupta haftanın programı şöyle:
6.Hafta
14 Kasım Cumartesi
17.30: Mert Grup Sigorta-İnkılap İÖO
15 Kasım Pazar
11.00: Bilgem Gençlik-PTT
13.00: Maliye Okulları-Sultanspor
15.30: Anadolu Voleybol-Karayolları
17.30: TVF Spor Lisesi-Eryaman Gençlik